Der Oberstufenstandort Gipf-Oberfrick mit seinen Sekundar- und Realschulklassen kämpft weiterhin mit knappen Schülerzahlen – «vor allem bei den Realklassen», wie es in einer Mitteilung in der Dorfzeitung heisst. «Momentan sind die Schülerzahlen knapp genügend», erläutert Gemeindeschreiber Urs Treier auf Anfrage.

Derzeit brauche es keine Ausnahmebewilligung des Kantons. Dennoch habe die Gemeinde den Kanton angefragt, wie diese Grenzsituation in Zukunft gehandhabt wird. «Eine klare Antwort steht noch aus», so der Gemeindeschreiber.

Neu sind die knappen Schülerzahlen nicht. Schon mehrfach hat der Kanton Ausnahmebewilligungen erteilt. Vor anderthalb Jahren präsentierten die Gemeinderäte aus Frick und Gipf-Oberfrick deshalb die Idee der «Oberstufe Fricktal Süd».

Die Real- und Sekundarschulen von Frick und Gipf-Oberfrick – hier gehen auch die Schüler aus Oberhof, Wölflinswil und Wittnau zur Schule – sollten zusammengelegt und künftig von Frick aus geführt werden. Gipf-Oberfrick war als Aussenstandort vorgesehen.

Arbeitsgruppe war aktiv

Gegen die Pläne gab es Widerstand. Die IG «Pro Oberstufenstandort Gipf-Oberfrick» setzte sich für eine eigenständige Oberstufe ein. An der Gemeindeversammlung im Juni 2015 stellte sie erfolgreich einen Überweisungsantrag, in dem sie den Gemeinderat aufforderte, «zusätzliche Varianten mit einer eigenständigen, vor Ort operativ und strategisch geleiteten Oberstufe» zu erarbeiten.

In der Folge setzte der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe – auch mit Vertretern der IG– ein, um die geforderten Varianten auszuarbeiten. Einer der IGVertreter war Ignaz Heim. «Wir haben einen Vorschlag erarbeitet und aufgezeigt, wie die Oberstufe Gipf-Oberfrick eigenständig weiter bestehen könnte», so Heim.

Der Vorschlag sei «pragmatisch und nicht träumerisch». Den Vorschlag habe die Arbeitsgruppe dem Gemeinderat bereits vor gut einem Jahr vorgelegt. Damit war der Auftrag der Arbeitsgruppe abgeschlossen. «Seither tappen wir von der IG aber im Dunkeln.

Man weiss nicht, was aktuell konkret läuft, was der Gemeinderat mit den Gesprächen mit Frick verfolgt», so Heim. «Wir vermissen eine klare Strategie.» Auch die Informationen an Gemeindeversammlungen seien vage geblieben. «So können wir uns auch nicht einbringen und den Gemeinderat unterstützen», beklagt Heim.

Die Gemeinde wollte nicht zuletzt die vom Planungsverband initiierte Analyse der Oberstufensituation im ganzen Fricktal abwarten. Allerdings hat diese laut dem Gemeinderat «kaum neue Erkenntnisse gebracht».

Das sieht auch Ignaz Heim so. Er betont aber vor allem: «Die Analyse hat nichts aufgezeigt, das gegen einen eigenständigen Oberstufen-Standort Gipf-Oberfrick spricht.» Für Heim und die IG ist deshalb klar, dass sie sich weiterhin für einen Oberstufenstandort Gipf-Oberfrick mit einer eigenständigen Schulleitung einsetzt.

Dabei sei es durchaus denkbar, dass es «allenfalls einen Schüler- oder Lektionenabtausch brauche», so Heim. Die IG bringe sich auch gerne konstruktiv ein, betont er weiter.

Gut möglich, dass die Gemeinde in den nächsten Wochen auf dieses Angebot zurückgreift. Sie will nämlich an der nächsten Gemeindeversammlung einen Antrag vorlegen. Und Urs Treier sagt: «Es ist davon auszugehen, dass die IG vor dem Antrag nochmals involviert wird.» Derzeit warte man aber noch auf die Antwort aus Aarau. Wenn diese eingetroffen ist, sei zudem eine weitere Besprechung mit Frick vorgesehen, so Urs Treier. Mit anderen Gemeinden werde derzeit nicht verhandelt.