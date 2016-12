Ein Schaltjahr-Szenario dieser Art ereignete sich am Freitag an der Gemeindeversammlung in Stein: Für die Bewilligung eines 1,2-Millionen-Kredits wurde eine geheime Abstimmung durchgeführt, die in einer Patt-Situation – 69:69 Stimmen – endete.

Die Vorlage wurde damit abgelehnt. Martin Süess, stellvertretender Leiter der Gemeindeabteilung des Kantons, erklärt, was bei einer geheimen Abstimmung zu beachten ist, und gibt einen Einblick in politischen Phänomene, die äusserst rar sind.

1. Was passiert, wenn eine geheime Abstimmung unentschieden endet, und wie kann eine geheime Abstimmung beantragt werden?

Für die Annahme einer Vorlage ist eine Mehrheit erforderlich. «Nur bei offenen Abstimmungen gibt der Vorsitzende bei einer Patt-Situation den Stichentscheid. Dies gilt jedoch nicht für geheime Abstimmungen», erklärt Süess. Demzufolge ist die Vorlage bei Stimmengleichheit innerhalb einer geheimen Abstimmung abgelehnt. «Das Quorum für den Antrag auf eine geheime Abstimmung beträgt 25 Prozent der anwesenden Stimmberechtigten. Der Antrag muss nicht begründet werden», sagt Süess.

2. Und was passiert bei einer Patt-Situation bei einer Referendumsabstimmung?

Auch hier gilt das Gleiche: «Bei Urnenabstimmungen, egal ob auf kommunaler oder übegeordneter Ebene, gilt die Vorlage bei Stimmgleichheit als abgelehnt», sagt Süess.

3. Und wie sieht es bei Gemeinderatswahlen aus, wenn zwei Kandidaten im zweiten Wahlgang stimmgleich sind?

In diesem Fall entscheidet das Glück. «Dem Präsidenten des Wahlbüros obliegt die Ziehung des Loses», sagt Süess.

4. Apropos Gemeinderat: Ab welchem Verwandtschaftsgrad darf eine Gemeinde zwei Gemeinderäte stellen?

Dies regelt das Unvereinbarkeitsgesetz. «Es besagt, dass Verwandte und Verschwägerte bis und mit dem 2. Grad, Ehegatten, eingetragene Partner sowie Ehegatten und eingetragene Partner von Geschwistern nicht Mitglieder der gleichen Behörde sein dürfen», führt es Süess aus. Aus rechtlicher Sicht könnten somit etwa Neffe und Tante gleichzeitig im Gemeinderat sein.

5. Darf der Gemeinderat eine Vorlage, wenn sie an der Gemeindeversammlung abgelehnt wurde, nach einem halben Jahr unverändert wiederbringen und wie oft darf er diese Prozedur wiederholen?

«Dies zu beurteilen, ist weniger eine rechtliche, sondern vielmehr eine politische Aufgabe des Gemeinderates», sagt Süess und schiebt nach, dass es dazu keine juristischen Vorgaben gibt, wie schnell und wie oft der Gemeinderat eine Vorlage wieder aufs Tapet bringen kann.

6. Gibt es gewisse Voraussetzungen, um einen Rückkommensantrag für eine Vorlage zu stellen?

Nein, die gibt es nicht. «Rückkommensanträge können nach aargauischem Recht generell beantragt werden», sagt Süess. Dies bedeutet, dass sie ohne besondere Voraussetzungen zulässig sind.