Zweiter Anlauf für Einbürgerung

Vom örtlichen Jagdverein hatte die 42-Jährige das Einverständnis für die Benützung des Hochsitzes für den Protest erhalten. Viele Freunde und Bekannte hatten ihr allerdings davon abgeraten.

Schliesslich steht am kommenden Freitag ein wichtiger Termin an: An der Gemeindeversammlung entscheiden die Gipf-Oberfricker Stimmberechtigten über Holtens Einbürgerung.

Zur Erinnerung: Im ersten Anlauf genau vor einem Jahr verwehrten die Stimmberechtigten der Holländerin nach einer emotionalen Debatte den Schweizer Pass.