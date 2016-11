Auf ein Zweites: Nachdem an der vorletzten Gemeindeversammlung 144 der 206 anwesenden Stimmberechtigten die Einbürgerung von Nancy Holten abgelehnt hatten, versucht die gebürtige Holländerin an der Gemeindeversammlung vom 25. November erneut, den Schweizer Pass zu bekommen.

Am Samstag verteilte sie vor dem Volg in Gipf-Oberfrick vegane Lebkuchen und Flyer mit dem Aufruf, an der nächsten «Gmeind» für ihre Einbürgerung mit Ja zu stimmen. Die Aktion kam bei den Passanten unterschiedlich an.

Selber glaubt Holten eher weniger daran, dass die Stimmbürger ihr Einbürgerungsgesuch annehmen werden. «In diesem Fall werde ich Beschwerde beim Regierungsrat einlegen», sagt sie. (DKA)