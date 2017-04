Die Nagra zeigt sich denn auch zuversichtlich, dass die Sondierbohrungen wie geplant 2019 starten können. Ziel sei eine nachvollziehbare Beurteilung der Langzeitsicherheit eines geologischen Tiefenlagers. Nur die Bohrungen würden einen direkten Einblick in den geologischen Untergrund erlauben – ähnlich einer Endoskopie in der Medizin, sagte Herwig Müller, Ressortleiter Feldarbeiten. Die Bohrungen reichen in Tiefen zwischen 800 und 1300 Meter. Vorgesehen sind zwischen drei und fünf solcher Bohrungen pro Standortgebiet. Es wird also am Bözberg nicht an allen acht Plätzen gebohrt, für die Bohrgesuche eingereicht wurden.

Bei den Bohrungen werden laut Müller Messsonden an Metallseilen in den Untergrund abgesenkt. Zudem werden mit aufblasbaren Schläuchen, sogenannten «Packers», diverse geophysikalische Messungen durchgeführt. Dabei sollen Druck, Durchlässigkeit und Spannungen im Gestein eruiert werden. Bohrkerne weiteren Aufschluss über die Beschaffenheit des Gesteins bringen.