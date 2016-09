Butternuss, Muskat, Sweet Mama – Kürbis ist nicht gleich Kürbis, weiss Regina Hort, die auf dem Kehrhof in Wittnau rund 220 Arten verschiedener Speise- und Zierkürbis züchtet. «Mein Liebling ist die Sweet Mama. Sie hat ein starkes Maroni-Aroma. Der Muskat schmeckt besonders fruchtig und die Butternuss ist der Allrounder unter den Speisekürbissen», erklärt Hort.

Der Schwerste auf den rund 75 Aren grossen Feldern ist jedoch ein sogenannter Atlantic Giant. 30 Kilogramm bringt er derzeit auf die Waage. 35 bis 40 Kilogramm sind es, wenn er in einigen Tagen geerntet wird. Kürbisse, die über 30 Kilogramm wiegen, sind in dieser Saison auf den Äckern der Hofbesitzerin rar gesät; und generell fällt die Kürbisernte in dieser Saison recht bescheiden aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ertrag nur halb so gross – zwischen 2000 und 3000 Speise- und Zierkürbissen. Dies hat einen einfachen Grund: das Wetter. «Wir hatten einen recht kühlen und nassen Frühling. Deswegen haben die Kürbisse nur ein flaches Wurzelwerk ausgebildet», sagt Hort. Da der Sommer dann sehr trocken war, konnten die Kürbisse nicht mehr genügend Wasser aufnehmen und sind regelrecht abgestanden.