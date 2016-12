Ja, Nein oder vielleicht doch? Monatelang diskutierte das untere Fricktal über die angedachte Fusion der Raiffeisenbanken Wegenstettertal und Möhlin. Jetzt ist klar: Der Zusammenschluss kommt nicht. In einem diese Woche verschickten Brief an die Genossenschafter heisst es vonseiten der beiden Bankleitungen und Verwaltungsräte: «Gemeinsam sind wir zur Überzeugung gelangt, das Fusionsprojekt zu sistieren.» Das Traktandum wird von der Liste für die kommenden Generalversammlungen im Frühjahr gestrichen.

Noch vor wenigen Wochen hatten die Verwaltungsräte in Möhlin und im Wegenstettertal an Orientierungsversammlungen für das Vorhaben geworben. Ein Grund für das plötzliche Umdenken wird in dem Schreiben nicht genannt. Klar ist: Die für eine Fusion nötige Zwei-Drittels-Mehrheit wäre an der Generalversammlung der Bank Wegenstettertal wohl nur schwer zu erreichen gewesen. Vor allem hier hatte sich unter der Führung des Zuzger Juristen Jascha Schneider heftiger Widerstand geregt. Die Möhliner hingegen schienen einem Zusammenschluss wohlgesinnt.

Auch auf Nachfrage der az möchte Hansrudolf Neuenschwander, Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Wegenstettertal, nicht näher auf die Gründe eingehen. «Dazu will ich nichts sagen.» Im Brief, den die Möhliner Bank verschickt hat, heisst es: «Wir erachten die Zeit noch nicht reif für einen erfolgreichen Zusammenschluss. Ein solcher setzt voraus, dass alle Beteiligten und Betroffenen sich mit Überzeugung hinter dieses Projekt stellen.» Zeilen, die im Brief der Bank Wegenstettertal fehlen.

Verhandlungen gescheitert?

Das kann zumindest als Hinweis gedeutet werden, dass sich nicht nur die Genossenschafter der beiden Banken uneinig waren. Hinter vorgehaltener Hand wird denn auch gemunkelt, dass sich die Verwaltungsräte in den Verhandlungen nicht einigen konnten. Einer der Streitpunkte soll die Zukunft der Filiale in Wegenstetten gewesen sein. Allerdings ist weder in den Briefen an die Genossenschafter noch in einer Medienmitteilung davon die Rede.

Dort geht es vielmehr darum, wie es nun weitergeht: «Die Raiffeisenbanken sind angesichts des raschen Strukturwandels im Bankenmarkt nach wie vor überzeugt, dass eine Fusion in Bezug auf Bankgrösse, Geschäftspotenzial und Infrastruktur die bestmögliche Zukunftsperspektive für beide Banken bietet», heisst es. «Die Nicht-Fusion ist höchstens eine mittelfristige Lösung», sagt auch Neuenschwander. Es sei deshalb möglich, dass die Bestrebungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen würden.

Fusion nicht vom Tisch

Ob dies allerdings in der aktuellen Besetzung der Verwaltungsräte geschieht, scheint offen. Sprechen möchte Neuenschwander auch darüber nicht. Von Jascha Schneider aber ist zu hören, dass sich die Fusions-Gegner nun Gedanken zur Zukunft der Bank machen – «und zwar sowohl, was deren Grösse und Ausrichtung angeht, als auch, was die Besetzung betrifft.»

Der aktuelle Verwaltungsrat habe an Glaubwürdigkeit eingebüsst und das Vertrauen vieler Genossenschafter verloren. Bereits seien ein theoretisches Profil für künftige Verwaltungsräte erstellt und erste Kandidaten angefragt worden, so Schneider. «Das Thema Zukunft ist angestossen. Nun geht es darum, eine geregelte Stabübergabe zu schaffen.»