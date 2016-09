5. So viele Hitzetage hatten wir schon lange nicht mehr.

Jein, kann man da sagen. An insgesamt 17 Tagen überstieg das Thermometer in Bad Säckingen im Juni, Juli und August die 30-Grad-Marke; davon fallen neun auf den August. Das ist im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010 zwar ordentlich. Im Vergleich zum letzten Jahr aber fällt die Hitzebilanz jedoch mager aus: 2015 überstieg das Thermometer an 34 Tagen die 30-Grad-Marke. Die meisten Hitzetage gab es, wenig verwunderlich, 2003 mit 73; am knausrigsten zeigte sich der Sommer 2008 mit 15 Hitzetagen. Einen Hitzetag-Rekord jedoch hält der Sommer 2016: Er verzeichnete den spätesten ersten Hitzetag des Jahres; erstmals über 30 Grad wurde es in Schwörstadt erst am 22. Juni.

6. Wenn es regnete, goss es wie aus Kübeln.

Unter einem Himmel voller Kübel wähnte man sich im Juni bisweilen in der Tat. Elf Tage lang regnete es in Folge, 24 Regentage registrierte Kohler in Schwörstadt insgesamt. Am meisten Niederschlag fiel am 25. Juni mit 54,8 Litern pro Quadratmeter. Nicht mehr wie aus Kübeln, sondern wie aus Badewannen goss es dabei zwischen 1:30 und 1:35 Uhr: 9,2 Litern pro Quadratmeter prasselten in nur fünf Minuten nieder; das entsprich einer Niederschlagsrate von 250,4 Litern in der Stunde. Die höchste Niederschlagsrate mass Kohler am 6. Juli 2012: Innert zehn Minuten fielen 32 Liter.

7. Der Sommer war insgesamt zu kalt und zu nass.

Der Schein trügt. Der Sommer in Bad Säckingen war, schreibt Kohler, trotz dem «herbstlichen, sonnenscheinarmen und sehr nassen» Juni mit 54 Liter pro Quadratmeter zu trocken und 1,4 Grad zu warm.

8. Die Sonne zeigte sich in diesem Sommer weniger als in anderen Jahren.

Das ist korrekt. Helmut Kohler hat für Bad Säckingen im langjährigen Vergleich ein «Sonnenscheindefizit» von 40:40 Stunden errechnet. Das Defizit fuhr der Sommer im Juni ein; im August lag die Sonnenscheindauer dafür klar im Plus.

9. Am längsten schien die Sonne im Juli.

Jein. 12:30 Stunden schien die Sonne in Bad Säckingen am 4. Juli – genau gleich lang aber auch schon am 23. Juni. Ein klassisches Patt also. Im August dagegen waren 10:40 Stunden das Maximum der Sonnengefühle.

10. Brrr – so gefroren wie 2016 habe ich an einem Augustmorgen noch nie.

Fast nie. Mit 7,1 Grad verzeichnete Kohler am 11. August die drittkälteste Augusttemperatur seit 1997. Die durchschnittliche Tiefsttemperatur lag im August bei 13,88 Grad.