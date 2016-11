Ausgerechnet die Ukraine. Ein krisengeschütteltes Land, ausserhalb der EU, in dessen Osten ein Krieg tobt. "Das hat mit meinem Lebenslauf zu tun." Philipp Stirnemann kann nicht mit wenigen Worten erklären, wie er zum Investor im osteuropäischen Land geworden ist. Der 36-Jährige, in Endingen aufgewachsen, blickt aus seiner Wohnung in Zürich Altstetten. Lässt seinen Blick in die Ferne schweifen.

Nicht nur mit seinen Gedanken ist er in den letzten Monaten viel in der Ukraine. Er verbringt auch rund die Hälfte des Jahres dort. In Kiew befindet sich das Büro des Start-up-Unternehmens, das er mit zwei Freunden und mit eigenem Kapital gegründet hat. Per Skype und E-Mail hält er Kontakt zum 10-köpfigen Team in Kiew, wo vom Konflikt im Osten des Landes nichts zu spüren ist.

Rasminka heisst das Treuhand-Unternehmen. "Warm-up" bedeutet das auf Russisch. Dahinter steckt die Idee, dass sich die Zukunft mit einer Finanzplanung gerade für neue Firmen optimal planen lässt. Stirnemann betreute als Consultant für eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft jahrelang Grosskunden.

Zaungast der Unruhen

Erstmals kam Stirnemann vor über drei Jahren nach Kiew. Eigentlich wollte er einzig sein Russisch verbessern, das er sich bei mehreren Aufenthalten in Moskau angeeignet hatte. Doch Ende 2013 wurde er zum staunenden Zaungast der Maidan-Unruhen, die zum Umsturz führten. "Meine Wohnung befand sich ganz in der Nähe", erzählt er. "Tagsüber war es ruhig. Nachts wagte ich mich nicht aus dem Haus."

Damit war sein Interesse geweckt. Er blieb am Puls des Landes. "Das Einkommensgefälle in der Ukraine ist riesig", sagt Stirnemann. "Wenige sind reich, viele mausarm, gerade auf dem Land." Eine eigentliche Mittelschicht wie in der Schweiz gibt es nicht. Der Ausbruch der Krise in der Ostukraine bedeutete einen herben Rückschlag, die Instabilität wirkte sich verheerend auf das Investitionsklima aus.