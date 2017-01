Dabei beschränkte sich der Schaden auf Blechschäden an den Fahrzeugen – Personen wurden keine verletzt.

In einem Fall kam ein Autofahrer von der Strasse ab und prallte gegen einen Gartenzaun in Seon. Die Bewohner des Hauses an der Retterswilerstrasse hörten gegen 19.50 Uhr am Montagabend einen Knall und beobachteten, wie sich der unbekannte Lenker in Richtung Retterswil aus dem Staub machte – ohne sich um den Schaden von rund 1500 Franken zu kümmern.

Die Aargaurer Kantonspolizei in Lenzburg sucht nach der Person am Steuer des dunklen Wagens wie auch nach Augenzeugen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dem Unfallfahrzeug sollen mehrere Autos gefolgt sein.