Beim «Freiämter Tagblatt», einem Kopfblatt des «Aargauer Tagblatts», gab es eine Vakanz. Der damalige Chefredaktor und nachmalige Regierungsrat Kurt Lareida stellte Christen nach einem kurzen Gespräch ein. Im Büro Wohlen erlebte Christen den Journalismus in einer noch komplett analogen Welt. Die Zeitung wurde im Bleisatz hergestellt, die Redaktoren fotografierten selber und entwickelten ihre Filme in der Dunkelkammer.

Es gab täglich einen Bahntransfer mit «Eiligem Pressematerial», so der offizielle Ausdruck, nach Aarau. Der Journalist in Wohlen gab sein Couvert im Gepäckwagen ab, in dem damals ein PTT-Beamter Briefe sortierte, in Aarau holte es ein Druckereimitarbeiter ab. Bis auf einmal: Da kam die Sendung erst am Folgetag wieder zum Vorschein, in Romanshorn, unter einem Stapel Pakete.

Später kam, einer Revolution gleich, der Telefax. Mit ihm wurden Texte zu genau definierten Zeiten nach Aarau übermittelt, denn das Gerät dort konnte nur eine Sendung von einem Aussenbüro aufs Mal in Empfang nehmen. Christen haben technische Neuerungen immer fasziniert. Bereits als Schüler sagte er, aus heutiger Sicht visionär: «Ich möchte mal ein Telefon, das ich überallhin mitnehmen kann und das so klein ist wie in Päckli Papiernastücher.»