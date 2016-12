Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Doris Leuthard am Mittwoch zur neuen Bundespräsidentin. Für die 53-jährige Aargauerin ist es nach 2010 bereits das zweite Mal, dass sie als Prima inter Pares im Bundesrat die Fäden ziehen darf.

Doch was bedeutet es, in der Schweiz Präsident oder Präsidentin zu sein? Während der Bundespräsident in Deutschland in erster Linie eine repräsentative Funktion innehat und quasi als Vater der Nation amtet, ist der Präsident Frankreichs eigentlicher Staatschef und mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet.

1. Siebenmal eine Bundespräsidentin

Der allererste Bundespräsident war der Winterthurer Liberale Jonas Furrer. Rekordhalter mit den meisten Präsidialjahren waren Karl Schenk (BE) und Emil Welti (AG) – beide hatten das Amt jeweils sechsmal inne. Allerdings waren beide auch sehr lange im Bundesrat: Schenk 31 Jahre, Welti 24 Jahre.