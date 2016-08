Der Freiämter Lukas Döbeli ist erst 16-jährig und war damit der mit Abstand jüngste Schwinger am Eidgenössischen. Dieses Jahr erschwingte er am Solothurner Kantonalschwingfest in Walterswil seinen ersten Kranz nachdem er ein Jahr zuvor am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Aarburg den ersten Platz belegte.

In Estavayer landete der Zimmermanns-Lehrling aus Sarmenstorf am Ende nur einen Viertelpunkt hinter dem Kranzgewinn. Das sind wunderbare Vorzeichen für das nächste Eidgenössische 2019 in Zug.

Und zum Schluss der Schwingerkönig 2016: Glarner Matthias: