Angeklagt ist der Mann auch wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens und mehrfacher Pornografie, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der Strafantrag wird die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach an der Hauptverhandlung am Bezirksgericht Brugg stellen.

Die Anklage wirft dem Beschuldigten vor, zwischen November 2010 und Dezember 2013 insgesamt sieben Frauen, einige von ihnen mehrmals, zuerst mit einem Beruhigungsmittel oder K.O.-Tropfen betäubt und danach sexuell missbraucht zu haben. Rohypnol verabreicht Er setzte gemäss Anklage auch Gewalt gegen die Frauen ein. Sechs der sieben Übergriffe hatte der Beschuldigte mit einer Videokamera festgehalten. Den meisten Opfern habe der Beschuldigte vor den sexuellen Übergriffen das Beruhigungsmittel Rohypnol verabreicht, zum Teil in lebensbedrohlich hoher Dosierung.