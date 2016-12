Am Sonntag, gegen Mittag, fuhr die 29-jährige Lenkerin eines schwarzen Seat Ibizas auf der Suhrenthalstrasse in Kölliken, Richtung Aarau. An der Kreuzung Hard hielt sie wegen einer roten Ampel auf dem linken Fahrstreifen – dieser baut sich weiter vorne nach rechts ab, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.

Auf diesem rechten Fahrstreifen hielt ein silberner Hyundai i40. Als die Seat-Lenkerin später auf diesen Fahrstreifen wechseln wollte, soll sie von dem Hyundai-Lenker durch grundlose, starke Bremsmanöver mehrfach daran gehindert worden sein.

In Folge dessen, erstattete sie Anzeige bei der Kapo – diese machte den Lenker des Hyundai ausfindig und befragte ihn noch am Sonntag – jedoch wies er jede Schuld von sich.

Um Klarheit zu schaffen sucht die Kantonspolizei nun Augenzeugen. Diese sollen sich unter 062 886 88 88 melden.