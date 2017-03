Die Mehrzahl der Eritreer in der Schweiz lebt in zwei Welten. Das zeigt ein Beitrag der «Rundschau» von SRF. Die meisten sind arbeitslos, leben von der Sozialhilfe. Oft bleiben die Eritreer unter sich, unterhalten sich in ihrer Landessprache – die Integration bleibt in vielen Fällen weitgehend auf der Strecke. «Ich fühle mich wie ein Bettler. Der Eine ist auf der Strasse, der Andere geht zum Staat», sagt Seare Debesay, der selbst Sozialhilfe bezieht. In der eritreischen Gemeinschaft ist er mit seiner Band «Royal Band» ein Star – 350'000 Mal wurde ihr erfolgreichstes Lied auf Youtube bereits angeklickt. In der Schweiz ist er ohne Arbeit, bewegt er sich am Rand der Gesellschaft.