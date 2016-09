Die Primarschülerin Enja war am Montag auf dem Veloweg von Niederwil nach Nesselnbach unterwegs, als der 22-jährige Unfallfahrer mit seinem Seat Ibiza von der Strasse abkam und mit voller Wucht auf das Mädchen prallte. Enja wurde dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später im Spital verstarb.

Der Seat-Fahrer arbeitet in einer Bäckerei in Freienwil und war auf dem Nachhauseweg. Fiel er in einen Sekundenschlaf? Der Verdacht ist naheliegend, denn der Unfallfahrer kann sich an den Unfall nicht mehr erinnern. Er sagte gegenüber Tele M1: «Ich kann mir das nicht erklären. Ich habe die Kontrolle verloren...keine Ahnung...ich weiss nicht.»