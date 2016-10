Der bald 60-jährige Pakistani war vor über 30 Jahren in die Schweiz gekommen, hatte hier aber vergeblich um Asyl ersucht. Im Sommer 1986 heiratete der Mann in Pakistan eine Schweizerin und erhielt daraufhin eine Aufenthaltsbewilligung in unserem Land.

Obwohl sich der Mann sechs Jahre später von der Schweizerin scheiden liess, erhielt er im Jahre 1997 die Niederlassungsbewilligung. Im Sommer 2010 beantragte der Pakistani den Familiennachzug für seine zweite, nunmehr pakistanische Ehefrau und seine vier Kinder.

Das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau (MIKA) hiess das Gesuch, nach intensiven Abklärungen und mehreren Verfahren, teilweise gut und erlaubte den Familiennachzug für die Ehefrau und die drei jüngeren Kinder.

Dem ältesten Sohn, der inzwischen beinahe 20 Jahre alt ist, wurde die Einreise in die Schweiz verweigert. Wer älter als 18 Jahre alt ist, kann nicht mehr im Familiennachzug in die Schweiz kommen. Als das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau dieses Vorgehen des MIKA absegnete, rief der Pakistani das Bundesgericht an.