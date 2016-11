Wer in den Verhandlungssaal will, muss vorher seine Taschen leeren, das Handy abgeben. Ein Polizist führt die Anwesenheitsliste, kontrolliert Ausweise, fragt auch: "Fleisch oder Vegi?" Weil es am Bezirksgericht Laufenburg nicht genug Platz hat, findet der Prozess im Zivilschutz-Ausbildungszentrum in Eiken statt – und dieses ist ziemlich abgelegen. Mittagessen vor Ort wird empfohlen.

In einem grossen Schulungsraum sitzt das 5-köpfige Bezirksgericht mit Präsident Beat Ackle bereit. Dahinter vier Tischreihen: Staatsanwaltschaft und Verteidiger, Anwälte von geschädigten Anlegern, Journalisten aus der ganzen Schweiz.

"Dann entfällt die Befragung"

Auf Stühlen hinten im Saal nehmen zwei Dutzend Zuschauer Platz – viele von Ihnen haben viel Geld verloren. Punkt 8.30 Uhr eröffnet Gerichtspräsident Ackle die Verhandlung: "Grüezi mitenand."

Zuerst fragt er einen der Geschädigten: "Sie haben gesagt, dass Sie morgen nicht befragt werden wollen. Ist das so?" – Ein Senior steht auf: "Das ist so." – "Gut. Dann entfällt morgen die Befragung um 17.15 Uhr."

Die Szene gibt eine Vorahnung von dem, was noch kommen wird: Der Prozess wird eine ganze Woche dauern, voraussichtlich inklusive Samstag.