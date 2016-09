«Was ist denn los mit dem?», fragt der Mann im Video, der den angetrunkenen Autofahrer während seiner Chaos-Fahrt filmt. Der Mann fuhr mit einer Beifahrerin hinter dem PW-Lenker, welcher im Netz für Aufregung und Belustigung sorgt, wie «Tele M1» berichtet.

Doch was ist geschehen? In der vergangenen Woche fuhr ein Mann am späteren Abend quer durch Zofingen. Im Schlepptau hatte er dabei ein Baustellenschild, an welchem er kurz zuvor angehängt haben muss.

Auf dem Video sind Funken zu sehen. Trotz mehrfachem Lichthupen des Rückfahrers setzt der Autolenker seine Chaos-Fahrt fort.

Erst bei einer Böschung bleibt der angetrunkene PW-Lenker dann hängen. Anstatt die Polizei zu rufen, begeht er jedoch Fahrerflucht.

Doch der angetrunkene Autofahrer kommt nicht weit: Die Polizei stoppt ihn noch auf dem Heimweg. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat mittlerweile ein Strafverfahren gegen den Mann eröffnet.

Rechtsanwalt André Kuhn sagt, der PW-Lenker habe gleich gegen drei Gesetze verstossen: «Das schwerste Delikt war das Fahren in angetrunkenem Zustand. Dazu kommt die Sachbeschädigung und das Begehen der Fahrerflucht.» Wenn der Mann ein Wiederholungstäter ist, droht ihm gar eine Freiheitsstrafe.

Die Fahrt hat für den PW-Lenker aber nicht nur rechtliche Folgen. Das Auto gehörte einer Firma aus Spreitenbach, für die der Mann arbeitet. Die Geschäftsleitung lässt ausrichten, dass sie den Mann beurlaubt haben.