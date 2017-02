Die Fernverkehrszüge IC St. Gallen - Zürich HB - Bern - Genève Aéroport werden umgeleitet.



Die Fernverkehrszüge IC Romanshorn - Zürich HB - Bern - Brig werden umgeleitet.



Die Züge IC St.Gallen/Romanshorn - Zürich HB - Bern - Genève Aéroport/Brig halten ausserordentlich in Olten.



Die Fernverkehrszüge Zürich HB - Biel/Bienne - Genève Aéroport werden umgeleitet.



Bitte rechnen Sie zirka 15 Minuten mehr Reisezeit ein.



Die Fernverkehrszüge IC/IR Chur/St. Gallen - Zürich HB - Basel SBB werden umgeleitet.

Bitte rechnen Sie zirka 10 Minuten mehr Reisezeit ein.



Die Züge ICN St.Gallen - Zürich HB - Lausanne fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.



Die Züge IR Zürich HB - Bern fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.



Die Züge RE Zürich HB - Aarau fallen aus.



Die Züge RE Wettingen - Olten fallen zwischen Wettingen und Brugg AG aus.



Die S-Bahnzüge S 3 Wetzikon - Zürich HB - Aarau werden umgeleitet.



Die Züge S 3 halten nicht in Mellingen Heitersberg + Mägenwil.



Die S-Bahnzüge S 23 Baden - Olten - Langenthal fallen zwischen Baden und Brugg AG aus.



Es verkehren Ersatzbusse Mellingen Heitersberg - Mägenwil - Othmarsingen.



Reisende von Dietikon nach Wohlen oder umgekehrt reisen via BDWM.



Reisende von Baden nach Mellingen Heitersberg oder umgekehrt reisen via PTT.



Bitte rechnen Sie mehr Reisezeit ein.



Dauer unbestimmt. Update folgt