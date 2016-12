Grosse Hoffnungen bei Forschenden

Es sei ein "ehrgeiziges wissenschaftliches Projekt", sagte PSI-Direktor Joël Mesot an der Einweihungsfeier. Man habe "grosse Hoffnungen und Erwartungen auf wissenschaftliche Durchbrüche".

Die Forschungsarbeiten mit der Anlage sollen im kommenden Jahr beginnen. Dann wird der SwissFEL eine von weltweit fünf Anlagen seiner Art sein. Andere Anlagen sind bereits in den USA, in Japan und Südkorea in Betrieb.

Das PSI, mit 2000 Mitarbeitenden das grösste Forschungsinstitut der Schweiz, hofft, dass der SwissFEL die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft stärkt. Auch der Forschungsstandort Schweiz werde langfristig gestärkt, hiess es.

Erstklassige Forschungsmöglichkeiten im eigenen Land erlaubten es, frühzeitig neues Wissen sowie neuartige Methoden und Werkzeuge zu entwickeln. Die Schweizer Industrie werde von der Zusammenarbeit mit dem PSI und den Hochschulen ebenfalls profitieren.