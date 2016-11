Wer heute Montag den Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (alv) telefonisch erreichen will, muss etwas Geduld haben. Denn die Drähte für die morgige Demonstration der Lehrerinnen und Lehrer sowie weiterer Staatsangestellter (darunter auch Kantonspolizisten) vor dem Grossratsgebäude in Aarau läuft heiss. Zusätzlich zählt man auf dem Sekretariat die eingegangenen Unterschriften für die Protestresolution des alv gegen die jüngsten Sparvorschläge der Regierung im Bildungsbereich.

Am Montagnachmittag, Stand 14 Uhr, wurden 42'000 Unterschriften gezählt, am Dienstagvormittag waren es bereit über 48'000. Der alv-Geschäftsführer und SP-Grossrat Manfred Dubach: «Unsere Protestresolution gegen das erste Sparpaket 2014 haben 7500 Personen unterschrieben. Diesmal hofften wir auf etwa doppelt so viele. Von der Riesenmenge sind wir sehr positiv überrascht.» Aus den Bögen könne man zudem ablesen, dass nebst Lehrerinnen und Lehrern nicht nur Eltern unterschrieben haben, sondern dass Eltern sogar selbst zusätzliche Unterschriften gesammelt haben.

Bahnhofstrasse gesperrt

Die Unterschriften werden am Dienstagnachmittag während der Demonstration an Grossratspräsident Marco Hardmeier übergeben. Beim letzten Mal standen 3000 bis 4000 Protestierende rund ums Grossratsgebäude herum. Und diesmal? «Wir haben keine Zahlen, da man sich aufgrund der Kurzfristigkeit nicht anmelden musste», so Dubach, «wir rechnen aber schon mit mehr Teilnehmern als letztes Mal. Rund um das Grossratsgebäude hätte es Platz für maximal 5000 bis 6000 Personen. Das Wetter stimmt Dubach nicht so optimistisch. Die Meteoplattform Meteoblue erwartet Bewölkung und eher keinen Regen, die Temperatur dürfte 4 Grad Celsius nicht übersteigen.



Die Besammlung der Demonstrationsteilnehmenden – die vom alv dringend aufgerufen werden, den öV zu nutzen – ist am Dienstag 13 Uhr auf dem Bahnhofplatz.