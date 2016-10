Es war ein Mittwochmorgen, der 23. Oktober 2013. Um 8.03 Uhr wurde der Beschuldigte auf der Bahnhofstrasse in Baden geblitzt, als er mit seinem Auto unterwegs war. 30 km/h wären an dieser Stelle erlaubt, das Messgerät der Polizei zeigte 57 km/h an. Nach Abzug der Sicherheitsmarge von 5 macht das immer noch 22 km/h zu viel.

Die Staatsanwaltschaft Baden stellte einen Strafbefehl wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln aus. Der offensichtlich gut betuchte Beschuldigte wurde mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 390 Franken (11'700) belegt. Hinzu kam eine Busse von 2900 Franken.

Richter reduzieren Busse

Das wollte der Beschuldigte nicht hinnehmen. Er erhob Einsprache. Das Bezirksgericht Baden bestätigte den Schuldspruch und die Geldstrafe, setzte die Busse aber auf 2000 Franken hinab.

Auch dieses Urteil zog der Beschuldigte weiter. Das Obergericht gab ihm schliesslich teilweise Recht. Es stufte seine Tat nur noch als einfache Verletzung der Verkehrsregeln ein und verurteilte ihn zu einer Busse von 500 Franken.