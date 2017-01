Martha Peyer stellte damals eine Art Ringli als Hausgebäck her. Sie hatte das Rezept aus dem Schloss Heidegg im Luzerner Seetal, auf dem sie lange mit ihrer Schwester als Hausdame gelebt hatte. Wie in einem Buch über die Heimatkunde des Wiggertals zu lesen ist, hat Heinrich Maurer wahrscheinlich schon in den 1850er-Jahren mit der Herstellung der Ringli begonnen.

Er hat das Rezept so zusammengesetzt, dass die Ringli als Spezialität verkauft werden konnten. Und er gab dem Gebäck seinen heutigen Namen: Willisauer Ringli. «Heinrich Maurer war damit der Vater der Willisauer Ringli, sein Rezept war das Ursprungsrezept», heisst es in der Schrift weiter. Nach seinem Tod im September 1882 hinterliess er das Rezept seinem einzigen Sohn Robert und dessen Gattin. Diese verkaufte später das Rezept an den Urgrossvater von Michael Renggli und so kam es in dessen Familie.

15'000 Stück jeden Mittwoch

Noch heute produziert Michael Renggli seine Ringli nach dem Ursprungsrezept – schön braun und mit weissen Tupfen, so, wie es sein muss. Mit einer vollmechanischen Maschine aus dem Jahr 1933, die jeden Mittwoch unaufhörlich Ringli ausspuckt. Rund 15'000 Stück aus 140 Kilogramm Teigmasse. Michael Renggli steht dann jeweils sehr früh in der Backstube, die Zubereitung des Teigs ist Chefsache. Nur sein langjähriger Mitarbeiter kennt das Rezept noch, sonst ist niemand in das grosse Geheimnis eingeweiht.

20 az-Journalistinnen und Journalisten haben Willisauer Ringli getestet. Das sind die Sieger: