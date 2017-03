Er erreicht auf der Videoplattform Youtube mit einem einzigen Song ein Millionenpublikum, seine Lieder wurden schon am wichtigsten Elektro-Festival der Welt gespielt und trotzdem löst der Name «SickStrophe» bei den Aargauerinnen und Aargauern höchstens ein Schulterzucken aus. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich der Aargauer Musiker Ricky Schneider. Der 21-Jährige wohnt alleine mit seiner Mutter in Möriken-Wildegg. In diesem Dorf ist er aufgewachsen, hat die Primar- und Bezirksschule besucht und seine ersten Schritte im Musikbusiness gemacht.

Schneider sitzt in seinem Garten, der einen schönen Ausblick auf das Nachbardorf Niederlenz gewährt. Die Haare hat er nach oben gekämmt und die Hände in seinem Schoss zusammengefaltet. Er erzählt, dass die elektronische Musik mit viel Bass und wenig Gesang nicht seine erste Liebe war. «Ich habe in der Primarschule Schlagzeug gespielt und bin erst später auf Elektro aufmerksam geworden.» Es war ein Mittwochnachmittag, als er zusammen mit einem Schulfreund zu Hause auf einem Musikprogramm herumalberte. Daraus seien Töne entstanden, die ihn sofort fasziniert hätten. Man merkt Schneider die Passion für die elektronische Musik an. «Ich konnte so viele verschiedene Klänge erzeugen und zusammen verknüpfen. Das hat mich sofort gepackt.»

Diese Komposition wurde eine Million mal gehört