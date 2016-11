Das Konkursamt Aargau führt die Erbschaftsliquidation im Falle der ermordeten Davin (†13) und Dion (†19) Schauer durch. Am Freitag erging der Schuldenaufruf im Aargauer Amtsblatt.

Am 21. Dezember 2015 hatte sich Thomas N. Zugang zum Einfamilienhaus von Carla Schauer (†48) in Rupperswil verschafft und dann seine Bluttat begonnen. Er ermordete die Mutter und ihre Söhne sowie die Freundin (†21) des älteren. Er hat sich zudem am jüngsten Sohn vergangen. Der 33-jährige Täter wurde von der Polizei im vergangenen Mai gefasst. Seither wartet er auf seinen Prozess.

Aus der Erbschaftsliquidation lassen sich makabere Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der Ermordung der Opfer ziehen. Dass Davin und Dion per Gesetz als Erbberechtigte aufgeführt sind, bedeutet, dass sie nach ihrer Mutter ermordet wurden.