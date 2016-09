Am Samstagabend ist ein 70-jähriger Mann mit der Ambulanz von seinem Wohnort ins Spital gebracht worden. Abklärungen der Kantonspolizei ergaben, dass er etwa um 16 Uhr auf der Holzikerstrasse in Schöftland einen Unfall hatte. So musste er auf Höhe des Eisenwarengeschäfts Lüscher mit seinem Elektrovelo gestürzt sein. Er erlitt Schürfungen.

Unklar ist, ob eine Kollision mit einem Auto zum Sturz führte. Laut Polizeimitteilung liegen Hinweise vor, wonach eine Autofahrerin den Verletzten betreut haben soll. Zudem habe ein Nachbar den Unfall beobachtet und fotografiert. Die Kantonspolizei Zofingen (Tel. 062 745 11 11) bittet diese Personen, sich zu melden, und sucht weitere Augenzeugen.