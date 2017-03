Am Samstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Junglenker von Birrwil nach Beinwil am See. Gemäss seinen Angaben setzte er zu einem Überholmanöver an. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam links von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt; jedoch entstand am Fahrzeug ein grosser Sachschaden von mindestens 50'000 Franken.