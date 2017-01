Heute startet das 47. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (Englisch: World Economic Forum kurz WEF) in Davos (GR), das bis Freitag, 20. Januar, andauert. Unter dem Motto «Responsive and Responsible Leadership» werden 3000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet, darunter international führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Intellektuelle und Journalisten, um über aktuelle globale Fragen in der Wirtschafts-, Gesundheits- und Umweltpolitik zu diskutieren. Der wohl berühmteste Gast ist Chinas Präsident Xi Jinping, der das Forum heute eröffnet.

Bei diesem Politikerauflauf sind auch umfassende Sicherheitsmassnahmen nötig, was für die Schweizer Armee einen Grosseinsatz bedeutet. Mit an der Front dabei ist auch die neu gewählte SVP-Grossrätin und Recycling-Königin Karin Bertschi. Als Militärangehörige leistet sie ihren Dienst in Dübendorf (ZH) bei der Luftwaffe, wo die 26-Jährige dabei mithilft, dass die Übermittlungs- und Radarsysteme funktionieren.

Die Leimbacherin absolvierte als Pilotenanwärterin die Sommer-Rekrutenschule 09 bei den Fliegertruppen in Dübendorf, gab aus gesundheitlichen Gründen ihren Traum als Militärpilotin nach der Unteroffiziersschule jedoch auf.

Es sei eine Ehre, einen persönlichen Beitrag für die Schweiz leisten zu dürfen, sagt Bertschi gegenüber «Blick». «Normalerweise trainieren wir in der Armee für den Ernstfall – deshalb ist es etwas Besonderes, am WEF im echten Einsatz zu stehen.»