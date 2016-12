Zur Kollision kam es am Mittwoch, um 11.30 Uhr, bei der Einmündung der Hardstrasse in die Koblenzerstrasse. Von der Landi herkommend, stand die Lenkerin eines Kia Cee'd mit deutschen Kontrollschildern an der Einmündung zur Kantonsstrasse, um nach rechts in Richtung Koblenz abzubiegen. Nun prallte ein hinter ihr folgendes Auto in das Heck des Kia. Doch statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Person am Lenkrad mit ihrem Auto einfach weiter in Richtung Döttingen davon, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Beim fraglichen silberfarbenen Kleinwagen könnte es laut Kantonspolizei um einen Peugeot gehandelt haben.

Die Kantonspolizei in Klingnau (Telefon 056 268 60 10) sucht die unbekannte Person am Steuer des Kleinwagens sowie Augenzeugen.