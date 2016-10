Eine 63-jährige Frau war am Mittwochabend, um zirka 19.30 Uhr, zu Fuss auf der Ocostrasse in Bad Zurzach unterwegs. Ein Mann näherte sich ihr von hinten und zerrte sie in ein Gebüsch.

Anschliessend drückte er sie zu Boden und versuchte sie zu küssen. Zwei Passanten kamen ihr zu Hilfe und verständigten sofort die Polizei. Beim Angreifer handelt es sich um einen 29-jährigen

pakistanischen Asylbewerber, welcher stark angetrunken war.

So ergab ein Atemlufttest einen Wert von 1 mg/l. Das entspricht einem Wert von 2 Promille. Der 29-Jährige wurde für weitere Abklärungen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Untersuchung und ordnete beim Tatverdächtigen eine Blut- und Urinprobe an. Das Opfer blieb beim Übergriff unverletzt.