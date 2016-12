Doch auffällig ist: In Internetforen, etwa beim Vergleichsportal Comparis, berichten weitere Betroffene davon, dass sie von der ACB ohne Auftragserteilung Rechnungen und Mahnungen erhalten haben und am Telefon sogar beschimpft wurden. Ein Betroffener, der bei der ACB intervenierte, erhielt trotzdem weiterhin Mahnungen und Betreibungsandrohungen.

Kunz verfehlt nicht, dass es «in seltenen Fällen zu Differenzen mit Kunden» komme. Aber: «Von unserer Seite können diesbezügliche Fehler nahezu ausgeschlossen werden.» Er beschwert sich stattdessen «über etliche Kunden, die unfair sind und sich erst Monate nach Auftragserteilung melden». Er verweist auf «zahlreiche zufriedene Kunden, aber leider wird in diesen Foren stets nur über die negativen Ereignisse berichtet».

Laut Kunz existiert sein Unternehmen schon seit 20 Jahren. Sie erledige 70 bis 80 Aufträge wöchentlich. Im Handelsregister sucht man die Firma allerdings vergebens. Die Adresse des Geschäftssitzes führt zu einem Einfamilienhaus in Langenthal im Kanton Bern. Und in einem Online-Inserat im Business-Netzwerk Xing, in dem Kunz nach Mitarbeitern in Heimarbeit aus dem Kosovo sucht, ist die Rede von «wöchentlich Listen mit Daten von Autoinseraten».

Die Inkassolution dagegen reagiert nicht auf die schriftliche Anfrage der az.

«K-Tipp drehte uns durch den Fleischwolf»

Die Reklamationszentrale Schweiz führt die Inkassofirma auf ihrer Warnliste. In ihrem Beschwerdebarometer ist die Inkassofirma in vier Monaten der ersten Jahreshälfte einen Rang in den Top Ten. 2016 trafen laut Puma bisher 30 Reklamationseingänge zur Inkassolution ein. Der «Kassensturz» berichtete im Oktober 2013 schon über eine «dreiste Masche» der Inkassolution, ebenso die Konsumentenzeitschriften «K-Tipp» oder «Saldo»: Damals verschickte diese Rechnungen für Zeitschriftenabos, die niemand bestellt hatte. Das scheint die Geschäftsinhaber Milan und Mio Milic nicht zu kümmern. Im Gegenteil. In einem unkritischen Interview im Lokalanzeiger «Zuger Woche» von 2013 («Eine Erfolgsstory wie sie im Buche steht») rühmt sich Milan Milic sogar damit, indem er sagt: «Der K-Tipp drehte uns durch den Fleischwolf.»