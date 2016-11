Wie der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichtes Stuttgart feststellte, schloss sich der 20-Jährige im März 2015 einer Terrorgruppe in Nordsyrien an. Er ließ sich an Waffen ausbilden, trug den Kampfnamen „Abu Ismail al-Almani“, bekam 100 Dollar Sold pro Monat und wurde einer Einheit zugeordnet. Dann floh er und wurde im Oktober 2015 an Deutschland ausgeliefert.

Das Oberlandesgericht verurteilte Sami W. wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Dem jungen Mann wurde zugute gehalten, dass er sich recht rasch von dem Terrorregime abgewandt habe, dass er unter großer Gefahr geflohen sei, vieles gestanden habe und dass er Infos zum IS preisgegeben habe. Dennoch sei er mit immenser krimineller Energie nach Syrien aufgebrochen und habe sich mit dem IS und all seinen Grausamkeiten samt Tötungen, Anschlägen und Hinrichtungen identifiziert. Zudem habe er auch seine Mutter nach Syrien lotsen wollen.