Eine 52-jährige Frau aus dem Landkreis Waldshut ist im vergangenen Jahr einer Betrügerbande auf den Leim gegangen, die ihr unter falschen Versprechungen einen sechsstelligen Betrag abgenommen hat. Dies hat die Polizei nun bekannt gegeben.

Die Frau soll im Frühjahr 2016 eine Freundschaftsanfrage über Facebook erhalten haben, woraus sich der Kontakt mit den Betrügern entwickelte. Der Facebook-Freund gab sich als Angehöriger einer Friedensmission der UN in Syrien aus und erschlich sich das Vertrauen der Frau, bis er schliesslich mit seinem Anliegen herausrückte.

Angeblich Bargeld gefunden

Er erzählte dem späteren Opfer, dass man im Rahmen des Einsatzes in Syrien auf Bargeld im Wert von etwa fünf Millionen US-Dollar gestossen sei. Dieses Geld wolle man nun ausser Landes schaffen, um damit die Familien seiner bei dem Einsatz ums Leben gekommenen Kameraden zu unterstützen. Die Frau aus dem Kreis Waldshut wurde überredet, das Geld entgegenzunehmen.

Die Polizei schildert das weitere Geschehen wie folgt: Beim Heranschaffen des Geldes gab es laufend "Schwierigkeiten" und das gutgläubige Opfer half finanziell aus, um das Vorhaben nicht scheitern zu lassen. Sie streckte Geld für angebliche Registrierungen, Gebühren und Zölle in Syrien vor und überwies hierfür 10'000 Euro auf ein Konto nach Ghana. Danach sollte ein Pater die Kiste mit dem Geld von Syrien nach Ghana bringen. Ausserdem wurden Bestechungsgelder für den Zoll in Ghana vorgespiegelt. Hier wurden nochmals 70.000 Euro gefordert.

Der Millionenschatz sollte dann von einem Diplomaten übernommen und über England nach Deutschland transportiert werden. "Das ist ein besonderer Fall. Das sind Profis, die auf alles eine Antwort wissen und Druck aufbauen", erklärt Paul Wissler, Pressesprecher der Polizei in Waldshut-Tiengen. Ein solches Vorgehen gebe es bereits seit vielen Jahren. Früher war es bei der Polizei unter dem Namen Nigeria-Briefe bekannt, später stiegen die Betrüger auf Fax und heute auf soziale Medien um.

Der Betrugsfall zog sich über das gesamte Jahr. Die vorgetäuschten Schwierigkeiten rissen nicht ab: Der Diplomat sei in London aufgehalten worden und benötige dringend einen Betrag von 10'000 Euro, um weiterreisen zu können, erzählten die Betrüger ihrem Opfer.

Auch in Frankfurt sei er beim Zoll festgehalten worden, zur angeblichen Auslösung forderten die Betrüger diesmal eine Bargeldübergabe in Höhe von 21'000 Euro. Später wurde der Geschädigten ein kleiner Safe mit Zahlenschloss ausgehändigt, in dem sich der Millionenbetrag befinden sollte. Der Zahlencode, der dem Opfer genannt wurde, passte nicht, der Safe liess sich nicht öffnen.

Wash-Wash-Betrug

Daraufhin kam es zu einer Betrugsmethode, die die Poilzei als "wash-wash" bezeichnet. "Das ist eine Methode, die immer wieder Verwendung findet. Auch in der Region gab es bereits Fälle", so Polizeisprecher Paul Wissler. Einer der Betrüger, der angebliche Diplomat, erschien am Wohnort des Opfers, öffnete den kleinen Tresor und nahm einige schwarze Papiere in Geldscheingrösse heraus.

Nach dem Übergiessen mit einer von dem Täter mitgebrachten Chemikalie kamen einige 50-Euro-Scheine zum Vorschein, allerdings war die Chemikalie dann aufgebraucht. Täter und Opfer fuhren nach Zürich, um eine grössere Menge der Zwei-Komponenten-Chemikalie zu besorgen, hierfür musste das Opfer wieder mehrere tausend Euro bezahlen.

Nachdem das Opfer nach so vielen Auslagen fest an der Angel sass, wurden die Forderungen immer höher: 40'000 Euro für den Umwandlungsprozess, 120'000 Euro für die teuren Chemikalien – allerdings bekam die Frau ihre Auslagen noch immer nicht erstattet.

Angehörige beenden den Betrug

Nachdem Angehörige auf die grossen Zahlungen aufmerksam wurden, ging man zusammen zur Polizei und zeigte den Sachverhalt an. In Absprache mit der Kriminalpolizei wurde der Kontakt zu den Betrügern aufrechterhalten. Zur Übergabe weiterer Mittel zum Kauf der teuren Entfärbungschemikalie wurde ein Treffen mit dem angeblichen Diplomaten vereinbart.

Als dieser Mitte Dezember in Waldshut zu dem Treffen erschien, wurde er von der Polizei festgenommen. Gegen den 41 Jahre alten Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt, er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.