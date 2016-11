Ein 24-jähriger Schweizer fuhr am Dienstag, 15. November 2016, um 22 Uhr, aus Richtung Lengnau auf der Baldingerstrasse in Rekingen. In einer Kurve verlor er die Herrschaft über seinen BMW, kollidierte auf der linken Strassenseite mit einem Kandelaber und einer Stützmauer.

Anschliessend schleuderte das Fahrzeug wieder auf die Strasse zurück, worauf es sich überschlug. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere

10'000 Franken betragen.

Beim Fahrer konnte Alkoholeinfluss festgestellt werden. Der durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von über 0.6 mg/l. Die Kantonspolizei nahm dem 24-Jährigen den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.