Mit Fotos Menschen aufrütteln

Seit über 30 Jahren wohnt Bachmann in seinem Altstadthaus in Kaiserstuhl, das mit dem weissen Verputz ein wenig an eine spanische Finca erinnert. Den Weinkeller hat er zum Fotoarchiv umfunktioniert. Dort befinden sich geschätzte 200'000 Negative und Dias. Alphabetisch sortiert nach Namen oder nach Ländern.

Gabun, Israel, Pakistan, Paraguay … es gibt nur wenige Orte, die der Weltenbummler noch nicht bereist hat. Er erzählt Geschichten über das Begräbnis von Albert Schweitzer in Lambarene. Oder die zahlreichen Unterwasserexpeditionen im Roten Meer. Wie er in Burma fast verhaftet und in Rio ausgeraubt wurde.

Auch traurige Erlebnisse kommen zu Gehör. Bachmann erinnert sich an die Kinder, welche er beim Völkermord in Ruanda sterben sah. «Manchmal musste ich die Kamera weglegen, weil ich so betroffen war», sagt er dazu. Trotzdem wollte er mit seinen Bildern auch die dunklen Seiten des Lebens zeigen, um die Leute zum Nachdenken zu bringen.