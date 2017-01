"Die Frau ist bei uns nach wie vor als Langzeitvermisste registriert", erläutert Graser. "Wir wissen nicht, was mit ihr ist." Bei Langzeitvermissten sei völlig unklar, ob sie untergetaucht sind oder ob ihnen damals etwas zugestossen ist. In diesem Vermisstenfall habe sich seit Jahren nichts mehr getan. Es habe in der Vergangenheit mehrmals Überprüfungen gegeben, etwa bei Leichenfunden im Ausland. "Diese ergaben aber nie eine Übereinstimmung", hält der Kapo-Sprecher fest.

Auf der Webseite der Kantonspolizei Aargau finden sich noch zwei Aufrufe mit Fotos und Signalements zu zwei vermissten Personen aus dem Aargau, die 2009 respektive 2012 spurlos verschwanden. Wie lange bleiben diese dort publik? "Wir haben keine gesetzlichen Vorgaben", erläutert Graser. Bei Langzeitvermissten komme der Zeitpunkt, wo man sich für ein Entfernen entscheide. "Die gesuchte Frau würde heute komplett anders aussehen. Das Mittel der Öffentlichkeitsfahndung über unsere Homepage macht da keinen Sinn mehr", sagt Graser. Deshalb sei der Aufruf zu ihr vor mehreren Jahren entfernt worden.

Verständnis hat Graser dagegen, wenn Personen auf der Suche nach Verwandten, so wie der 18-Jährige, der als Pflegekind in anderen Familien aufwuchs, einen Aufruf auf Facebook starten. "In solchen Fällen ist Social Media sicher ein Weg, der eher zum Erfolg führt", sagt er.