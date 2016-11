Die Kollision ereignete sich am Montagabend um 17.30 Uhr auf der Aaretalstrasse ausgangs Döttingen. In einem Opel Corsa war eine 75-jährige Frau in Richtung Würenlingen unterwegs, als sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum heftigen Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden Renault Laguna.

Die 75-Jährige erlitt mittelschwere, ihre Beifahrerin leichte Verletzungen. Die 37-jährige Lenkerin des Renault und zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ambulanzen brachten die Verletzten ins Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Aus welchem Grund die Seniorin auf die Gegenfahrbahn abwich, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach ordnete bei ihr eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.