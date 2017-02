Das Rauschgift sei auf einer Bananen-Plantage in der Nähe der kolumbianischen Hafenstadt Turbo versteckt gewesen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Als Teil der Operation "Stammer" hatte die Polizei in der toskanischen Hafenstadt Livorno zunächst 63 Kilo in Bananenkisten verstecktes pures Kokain beschlagnahmt.

Der Drogenring habe demnach aus Mitgliedern der kalabrischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta sowie einer Reihe von Investoren bestanden, darunter Einzelpersonen und Unternehmen wie Restaurants, Hotels und Autohändler. Bei der Operation in Zusammenarbeit mit Beamten aus Grossbritannien und Kolumbien habe die Polizei auch Gegenstände im Wert von rund 8 Millionen Euro beschlagnahmt.