Clinton leide zudem unter Husten, der auf eine Allergie zurückzuführen sei, erklärte ihre Ärztin Lisa Bardack in einer von Clintons Wahlkampfteam veröffentlichten Mitteilung. Die Kandidatin hatte die Veranstaltung in New York noch vor deren Ende nach rund 90 Minuten vorzeitig verlassen, dabei erschien sie wackelig auf den Beinen.

Ihr sei zu heiss geworden, hatte ein Sprecher ihres Wahlkampfteams mitgeteilt. Clinton sei in die nahegelegene Wohnung ihrer Tochter Chelsea gebracht worden. Später verliess die Kandidatin der Demokraten die Wohnung und erklärte, sie fühle sich "grossartig".

Clinton habe Antibiotika erhalten, ausserdem sei ihr zu Ruhe und einem eingeschränkten Terminplan geraten worden. Die Erkrankung war demnach bereits am Freitag festgestellt worden, abends nahm die Ex-Aussenministerin aber trotzdem noch an einer Veranstaltung zum Sammeln von Wahlkampfspenden teil.

Unsichere Schritte

Auf einem online verbreiteten Video, das Clinton kurz nach Verlassen der Feier von hinten zeigen soll, ist zu sehen, wie sie steif und gestützt von einer Mitarbeiterin am Strassenrand steht, wo eine Kleinbus vorfährt, um sie abzuholen. Als sie sich mit unsicheren Schritten auf das Fahrzeug zubewegt, wird sie von weiteren Mitarbeitern unter den Achseln gestützt und zu dem Wagen gebracht.

Ihr Gegenkandidat Donald Trump von den Republikanern hatte wiederholt den Gesundheitszustand der 68-Jährigen zum Thema gemacht und die Frage gestellt, ob sie genug Energie für das Präsidentenamt habe. Trump ist 70 Jahre alt.

Ihr Arzt hat in einem im Juli veröffentlichten Brief Clintons Gesundheitszustand als "exzellent" beschrieben und erklärt, sie sei fit, um die Aufgaben einer Präsidentin zu erfüllen.