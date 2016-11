Die Bürgermeisterin der 500-Seelen-Gemeinde, Beverly Whaling, pflichtete ihr bei und kommentierte den Post mit der Bemerkung: «Just made my day Pam» – du hast mir den Tag gerettet.

180'000 Unterschriften für Entlassung

Das blieb nicht ohne Folgen. In einer Online-Petition wurde umgehend die Entlassung der beiden Frauen gefordert. Bis am Mittwoch kamen 180'000 Stimmen zusammen. Taylor, die als Leiterin einer örtlichen Non-Profit-Organisation tätig ist, wurde bereits am Montag entlassen.

Bürgermeister Whaling wurde zunächst suspendiert. Nun beugt sie sich dem Druck der Öffentlichkeit und tritt zurück, wie der Fernsehsender WSAZ berichtet. Zuvor hatte sie sich in einem öffentlichen Schreiben entschuldigt, wie die Washington Post schreibt. Ihr Kommentar sei nicht rassistisch gewesen und habe sich auf ihre Freude über den Wandel im Weissen Haus bezogen, schrieb sie. «Wer mich kennt, weiss, dass ich kein Rassist bin. Es tut mir leid, dass alles so ausser Kontrolle geraten ist.»