Auch die geplanten Evakuierungen aus den schiitischen Dörfern Fua und Kafraja in der nordwestlichen Provinz Idlib, die von den Rebellen belagert werden, seien vorläufig gestoppt. Zuvor hatten Bewaffnete mindestens 20 Busse für Evakuierungen aus den beiden Dörfern in Brand gesetzt.

Syriens Machthaber Baschar al-Assad hatte am Donnerstag Aleppos "Befreiung" von den Rebellen verkündet. Eine mühsam ausgehandelte Evakuierungsaktion begann, nach Angaben von Aktivisten wurden rund 8500 Menschen aus den zerstörten Stadtvierteln gebracht, darunter 3000 Kämpfer. Am Freitag brach die syrische Armee die Evakuierungen jedoch ab. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Am Wochenende warteten im Ostteil Aleppos daher tausende Menschen in Eiseskälte und ohne Nahrungsmittel auf die Wiederaufnahme der Evakuierungen. Laut Staatsmedien wurden etwa hundert Busse dafür bereitgestellt. Etwa 30 Busse waren bereits voller Menschen, als die Nachricht von der Aussetzung der Evakuierungen kam.

UNO-Sicherheitsrat diskutiert über Aleppo

Der UNO-Sicherheitsrat kam derweil in New York zu Beratungen über die Entsendung von Beobachtern nach Aleppo zusammen. Schon vor Beginn des Treffens am Sonntag kündigte Moskau an, eine von Paris eingebrachte entsprechende Resolution nicht mitzutragen.

"Wir können das nicht unterstützen, wir können nicht erlauben, dass es durchkommt. Denn das ist ein Desaster", sagte Russlands UNO-Botschafter Witali Tschurkin. Sein Land habe kein Problem mit Beobachtern, aber sie müssten besser ausgebildet und das Prozedere besser organisiert sein.

Die USA hatten sich zuvor für den von Frankreich eingebrachten Entwurf ausgesprochen, der Zugang für neutrale UNO-Beobachter und humanitäre Hilfe nach Ost-Aleppo fordert. In der Resolution wird UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon aufgefordert, schnell humanitäres Personal nach Aleppo zu entsenden, das sich bereits in Syrien befindet. Ob die geplante Abstimmung am Sonntag stattfinden würde, und wenn ja wann, war zunächst noch völlig unklar.

Aus Diplomatenkreisen hiess es, dass Russland, das im Rat ein Veto-Recht besitzt, seine eigene Resolution eingebracht habe. Der wichtigste Verbündete Assads hat seit Ausbruch des Bürgerkriegs im März 2011 bereits gegen sechs Resolutionen zu Syrien sein Veto eingelegt.