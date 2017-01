Dabei seien insgesamt acht Menschen getötet worden, unter ihnen fünf Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Ein weiteres Kind starb demnach bei einem Luftangriff in der Nähe von Kafrlaha.

Rebellengruppe kontrollieren mehrere Ortschaften in der Region, darunter die beiden grössten, Rastan und Talbisse, die von Regierungstruppen belagert werden. Trotz einer unter Vermittlung Russlands Ende Dezember in Kraft getretenen Waffenruhe werde in Syrien weiter gekämpft, erklärte der Chef der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Die Kämpfe seien lediglich abgeflaut und es gebe weniger Opfer.

In der kasachischen Hauptstadt Astana beginnt am Montag eine Friedenskonferenz für Syrien. Neben der syrischen Regierung und Opposition nimmt auch der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura an den Gesprächen teil. Die Gespräche wurden unter der Federführung Russlands, der Türkei und des Iran vorbereitet.

Die der syrischen Opposition nahestehende Beobachtungsstelle bezieht ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben kaum zu überprüfen.