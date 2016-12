Diese vergleichbar tiefe Zustimmungsrate deutet darauf hin, dass Demokraten nicht gewillt sind, Trump einen politischen «Honeymoon» («Flitterwochen») zu gönnen. Dies kommt einer Zeitenwende gleich, wie der Blick zurück auf alte Gallup-Umfragen zeigt. So unterstützten vor acht Jahren 75 Prozent der Amerikaner die Arbeit des designierten Präsidenten Barack Obama, während der umstrittene George W. Bush den Rückhalt von 65 Prozent der Bevölkerung genoss.

Für diese steife Brise, die Trump entgegenweht, gibt es viele Gründe. Da ist einmal die Tatsache, dass die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton mehr Unterstützung erhielt als Trump: Sie gewann 65,84 Millionen Stimmen, während Trump es auf 62,98 Millionen brachte. Dass der Republikaner dennoch als Sieger durchs Ziel ging, hat er dem zweistufigen Wahlsystem der USA zu verdanken; der Präsident wird indirekt bestimmt, im 538 Mitglieder zählenden «Electoral College».

Clinton-Anhänger behaupten, dass der Ausgang der Wahl durch russische Einmischungsversuche und durch die Ermittlungsarbeit der Bundespolizei FBI beeinflusst worden sei. Trump-Anhänger hingegen sagen, dass weder das FBI noch die angeblichen russischen Hacker Hillary Clinton davon abgehalten hätten, in Michigan oder Wisconsin um die Stimmen einer aufgebrachten Bevölkerung zu kämpfen.

Linke reden von «Widerstand»

Demokraten stösst zudem sauer auf, dass Trump ein Kabinett ganz nach seinem Gusto zusammensetzt, in dem Leute ohne grosse politische Erfahrungen eine zentrale Rolle spielen werden. So gibt es Vorbehalte gegen die Nomination von Rex Tillerson zum neuen Aussenminister, weil der langjährige Exxon-Mobil-Konzernchef eine zu grosse Nähe zu Putin und den russischen Erdölfeldern pflegt. Ein Dorn im Auge sind vielen linken Amerikanern auch der neue Gesundheitsminister Tom Price und die neue Erziehungsministerin Betsy DeVos, weil sie Errungenschaften der Regierung Obama zunichtemachen könnten. Linke Aktivisten haben deshalb der Regierung Trump den Kampf angesagt – von «Widerstand», in welcher Form auch immer, ist die Rede.

Die meisten Republikaner finden das eher lächerlich. Sollte Trump allerdings am aussenpolitischen Konsens der Partei kratzen, auf Schmusekurs mit Russland gehen und die langjährige Freundschaft mit traditionellen Alliierten aufs Spiel setzt, dann droht eine Revolte der republikanischen Falken. Doch solange die Wirtschaft rund läuft, könnte Trump solche Kritik wohl problemlos wegstecken.