Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Soldat, dessen Waffe der Mann genommen hatte, gehörte den Angaben zufolge zu der Anti-Terror-Mission "Sentinelle". Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet.

Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

Angreifer schoss bereits in der Hauptstadt auf Polizisten

Nach dem Angriff auf Sicherheitskräfte am Pariser Flughafen Orly wird bekannt, dass bereits zuvor Schüsse auf einen Polizisten nahe der französischen Hauptstadt abgefeuert worden sind. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei.

Es gebe demnach einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen am Samstagmorgen. Wie France24 unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, handelt es sich bei dem Schützen um denselben Mann, der anschliessend auf dem Flughafen Orly erschossen wurde.

Luftverkehr komplett eingestellt

Nach dem Zwischenfall am Flughafen Paris-Orly ist der Luftverkehr am Airport komplett gestoppt worden. Der Verkehr sei an beiden Terminals eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber ADP am Samstag auf Twitter mit.

Er rief Passagiere auf, sich nicht zum Flughafen zu begeben. Eine Sprecherin sagte, das Gebäude werde evakuiert. Die Flugaufsicht teilte auf Twitter mit, dass manche ankommende Flüge zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet würden. (sda/luk)