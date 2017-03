Der Flugverkehr in Paris normalisierte sich gestern Sonntag wieder halbwegs, nachdem er tags zuvor im zweitgrössten Flughafen Orly gänzlich eingestellt worden war. Ein 39-jähriger Franzose tunesischer Herkunft namens Ziyed Ben Belgacem griff dort eine Militärpatrouille an und wurde erschossen.

Zuvor hatte er im Pariser Vorort Garges-lès-Gonesse in einer Strassenkontrolle einen Polizisten mit einem Pistolenschuss verletzt. Dann bedrohte er Klienten seines Stammlokals mit seiner Waffe und flüchtete in den Vorort Vitry-sur-Seine, wo er sich mit Gewalt eines Autos bemächtigte und damit nach Orly fuhr.

In der Abflughalle griff er eine Soldatin von hinten an und hielt ihr eine Pistole an die Schläfe, wobei er rief, er sei «da, um für Allah zu sterben». Zwar gelang es ihm, der Soldatin das Sturmgewehr zu entreissen; bei dem Zweikampf wurde er aber von den beiden anderen Soldaten niedergeschossen.

Zeichen einer Radikalisierung

Staatsanwalt François Molins erklärte bei einer Pressekonferenz, der Täter sei der Polizei als «äusserst gewalttätiger» Verbrecher bekannt gewesen und habe mehrere Jahre wegen Diebstahls und Drogenhandels im Gefängnis gesessen. Danach habe er «Zeichen einer Radikalisierung» an den Tag gelegt. Obwohl er in der so genannten S-Kartei nicht als Dschihadist figurierte, vermuten die Ermittler ein islamistisches Motiv.