Die zu "unerwünschten Personen" erklärten Botschaftsmitarbeiter waren am Sonntag in Washington abgeflogen. Damit hielten sie die 72-Stunden-Frist ein, die der scheidende US-Präsident Barack Obama ihnen am Donnerstag zum Verlassen des Landes eingeräumt hatte.

Obama hatte die Ausweisung als Strafmassnahme für russische Cyber-Attacken im US-Präsidentschaftswahlkampf auf Kosten seiner Demokratischen Partei bezeichnet. Sie traf russische Diplomaten, die zugleich für den Geheimdienst ihres Landes gearbeitet haben sollen. Der Kreml wies den Vorwurf der Hackerangriffe "kategorisch" zurück und sprach von "unbegründeten Behauptungen".

Auch Obamas designierter Nachfolger Donald Trump hatte am Samstag erneut Zweifel an entsprechenden US-Geheimdiensterkenntnissen geäussert. Wer solche "schwerwiegenden" Vorwürfe gegen Russland erhebe, müsse "sicher sein", sagte er.

Trump tritt am 20. Januar Obamas Nachfolge an. Er setzt sich für engere Beziehungen zu Moskau ein, was Präsident Wladimir Putin wiederholt begrüsst hat.