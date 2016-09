Nahe der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist in der Nacht zum Sonntag ein Auto mit sechs gefüllten Gasflaschen sichergestellt worden. Das Fahrzeug gehöre einem Mann, der auf einer Beobachtungsliste des Geheimdienstes über religiös Radikalisierte stehe, hiess es am Mittwoch in Polizeikreisen.