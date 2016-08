Der Sprecher des Instituts Pierre Meys bestätigte den Vorfall gegenüber dem Onlineportal levif.be. Da das Gebäude in der Nacht leer war, soll keine Verletzte gegeben haben. Weitere Angaben zur Ursache der Explosion konnte er nicht machen.

Verschiedene Medien berichten am Montagmorgen, bei der Explosion soll es sich um einen Bombenangriff handeln. Über Motiv und Täter ist bisher nichts bekannt. Die Brüsseler Staatsanwaltschaft hat mit den Ermittlungen begonnen.

Die belgischen Sicherheitskräfte sind seit den Selbstmordanschlägen vom März in erhöhter Alarmbereitschaft. Damals waren bei Bombenanschlägen am Flughafen und in einer Metro-Station im EU-Viertel 35 Menschen gestorben.(edi)

